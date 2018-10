BOSTON SATURDAY LEAGUE: Fixtures

Today’s games...

Workforce Unlimited Premier Division (KO 2.30pm): Coningsby v Pointon (S. Fisher), Fulbeck United v Old Leake (D. Wallhead), Railway Athletic v Benington (S. Gillespie), Ruskington Rovers v Kirton Town (M. Thomson), Spilsby Town v Skegness Town Res (N. Sleaford), Wyberton Res v Swineshead Institute (T. Sharrock).

Workforce Unlimited Division One: Boston College v Park United (N. Anderson), Fosdyke v Old Doningtinians (C. Forbes), Freiston v Horncastle Town Res (C. Varty), Friskney v FC Hammers (L. Crawford), Swineshead Res v Billinghay Athletic (R. Wild), Woodhall Spa United v Fishtoft (M. Brader).

Workforce Unlimited Division Two: Boston Athletic v FC Wrangle (P. Keeble), Eagle United v JFC Seniors (R. Crozier), Holbeach Bank v Caythorpe (J. Hudson), Skegness Town A v Colsterworth SSC (S. Beaumont).

Workforce Unlimited Division Three: Benington Res v Wyberton A (R. Larcombe), Digby v Mareham United (R. Mather), Woodhall Res v Bull Athletic (M. Grant).

Main Ridge Take Away Reserve Cup, round one (KO 2pm): Old Doningtonians Res v Railway Res (J. Francis), Park Res v Coningsby Res (J, Harmer).