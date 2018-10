New season on the oche

The new BSC darts season kicks off on Friday.

The first fixtures are:

BSC Premier League - 8pm​ Daniel Flynn ​v Steve Gartside​; 8.20pm Jamie Barnes​ v​ ​Sam Dawson; 8.40pm​ Dave Hasnip​ v​ Tony Holland; 9pm​ Phil Odlin​ v Chris Royal; 9.20pm​ Daz Turk​ v​ Paul Taylor; 9.40pm​ Dave Holland​ v​ Pete Grooby; 10pm​ Mark Simpson​ v​ Darren Avison; 10.20pm​ Darren Aucote​ v Andy Cammack.

Pizza Perfection Championship - 8pm Alison Royal ​v​ Andy Bird, 8.20pm Harry Lee​ v​ Tomasz Hoeft; 9pm Wally Almond​ v​ Bradley Butler; 9.20pm​ Mark Baily​ v Adam Grant; 9.40pm Rob Cade​ v Damien Hatfield.

Division Two - 8pm​ Brian Wilkinson ​v​ Adam Gurton; 8.20pm Jimmy Birtwhistle​ v​ Krzysztof Wysliwy; 8.40pm​ Ali Baker ​v​ Chris Baily; 9pm Matt Grant ​v​ Dennis Turner; 9.20pm Jake Lamyman​ v Carl Baily; 9.40pm Ben Leadbeater​ v​ Jason Lamyman.

Division Three - 8.40pm ​Louise Turner​ v​ Ben Grant; 9pm Wendy Aucote​ v​ Lauren Dawson; 9.20pm​ Muriel Almond v Georgia Corder; 9.40pm​ Gina Peters ​v​ Kaylie Leedle.