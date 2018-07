Reid wins the £5k Westwood qualifter

Steve Reid was the latest £5k qualifier winner at Westwood Lakes.

Sunday’s round was held on Swallow and Falcon Lakes, with 31 anglers involved.

Results: 1 Steve Reid (Westwood Lakes) 180lb 0oz, Swallow peg 20; 2 Dave Round (Westwood Lakes) 160lb 8oz, Swallow peg 1; 3 Daz Staley (Westwood Lakes) 138lb 8oz, Swallow peg 7.

Sections: Section A, Falcon - Janusz Kedzierski (Westwood Lakes) 132lb 12oz, peg 42; Section B, Swallow (pegs 1 to 13) - Mick Langton (Westwood Lakes) 105lb 12oz, peg 4; Section C, Swallow (pegs 14 to 29) - Ade Gathercole (Westwood Lakes) 118lb 4oz, peg 22.

John Taylor won last Thursday’s Open on Falcon Lake, from a field of 44 anglers.

Results: 1 John Taylor (Sensas Mark One) 131lb 12oz, peg 47; 2 M. Woolvine (Westwood Lakes) 123lb 0oz, peg 44; 3 Jim Barrowmen (Westwood Lakes) 121lb 8oz, peg 6.

Sunday Open (July 1) - 5k Qualifier, Swallow Lake: 1 Carl Lee Hopps (Westwood Lakes) 126lbs 1oz, peg 21; 2 Rick Tweddle (Westwood Lakes) 107lbs 4oz, peg 42; 3 Steve Boyd (Westwood Lakes) 99lbs 11oz, peg 2; 4 Mick Wolverine (Westwood Lakes) 98lbs 7oz, peg 41.

Over 50s Open (June 28), Skylark and Osprey Lakes: 1 Kev Wilson (Westwood Lakes) 208lb 3oz, Skylark peg 1; 2 Brian Thompson (Westwood Lakes) 206lb 9oz, Osprey peg 6; 3 John Crouch (Westwood Lakes) 169lb 9oz, Skylark peg 29; 4 Paul Cartridge (Westwood Lakes) 161lb 0oz, Skylark peg 34.

Tuesday Open (June 26), Swallow Lake: 1 Mark Taylor (Westwood Lakes) 161lb 1oz, peg 7; 2 Mick Balls (Westwood Lakes) 157lb 9oz, peg 4; 3 D. Woistenaune (Westwood Lakes) 137lb 6oz, peg 5.