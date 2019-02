Friday Night Individual Darts League

Results from February 15:

BSC Premier: Paul Taylor 4 (97 co, 22.35 ave) Jamie Barnes 2, Pete Grooby 4 (15.95 ave) Andrew Cammack 2, Andrew Cammack 1 Phillip Odlin 4 (180, 21.34 ave); Highest average - Paul Taylor 22.35; Highest co - Paul Taylor 97; Most 180s - Phillip Odlin 1.

Championship: Rob Cade 3 Mark Baily 1, Harry Lee 1 Alan Sharp 3, Mark Baily 1 Bradley Butler 3.