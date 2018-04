Wilson into final

Kev Wilson booked his place in Westwood Lakes’ £5k final, winning Tuesday Open on Skylark Lake.

Results: 1 Kev Wilson (Westwood Lakes) peg 12, 123lb 10oz; 2 Chris Kelly (Westwood Lakes) peg 30, 107lb 0oz; 3 Ben Wilby (Westwood Lakes) peg 29, 84lb 4oz; 4 J. Holdsworth (Westwood Lakes) peg 42, 74lb 14oz.

Sunday Open (Skylark): 1 Adam Swain (Matrix/Dynamite Baits) 0eg 12, 154lb 4oz; 2= Janusz Kedzierski (Westwood Lakes) peg 1, Tom Edwards (Frenzee/Dynamite Baits) peg 35, 148lb 8oz; 3 Mark Taylor (Westwood Lakes) peg 17, 147lb 2oz; 4 Richard Kinnersley (Westwood Lakes) peg 38, 147lb 0oz.

Thursday )ver 50s Open (Falcon Lake): 1 Brian Thompson(Westwood Lakes) peg 10, 81lb 8oz; 2 Roy Taylor (Westwood Lakes) peg 17, 79lb 6oz; 3 Kev Wilson (Westwood Lakes) peg 16, 78lb 12oz; 4 John Taylor (Sensas Mark One) peg 20, 78lb 1oz.