PHOTO GALLERY: Boston Indoor Bowling Club trophy winners

Boston Indoor Bowling Club have held their club finals.

Results: Club Mixed Pairs - Winners L. Catchpole & M. Whyers; Men’s 2 Wood Singles - P. Stringfellow 17 I. Clark 18; Ladies’s Pairs - C. Spencer & L. Catchpole 20 D. Harrison & S. Simpson Shaw 23; Men’s Triples - M. Whyers jnr, P. Flatters, R. Vinter 5 A. Field. I. Clark, M. Tomlin 16; Mixed Triples - M. Whyers snr, L. Catchpole, M. Whyers jnr 19 K. Tointon, S. Hoyles, R. Vinter 18; Handicap Pairs - I. Clark, P. Flatters 25 A. Tomlin, M. Tomlin 23; Men’s Champion of Champions Singles - A. Field 21 I. Clark 20; Ladies’s Triples - J. Vinter, P. Richardson, J. Thompson 19; S. Hoyles, S. Tebbs, R. Epton 8; Men’s Pairs - T. Powell, I. Clark 8 S. Whyers, M. Whyers jnr 24; Mottram Singles - K. Rockall 8 M. Daubney 13; Under 25 Singles - A. Hodgson 15 N. Dunnington 21; Thorlby Singles - J. Vinter 21 S. Tebbs 6; Men’s Over 60s Singles - B. Wilson 7 L. Feary 21; Dickerson Fours - I. Clark, A. Tomlin, R. Vinter, P. Flatters 27 M. Boswell, K. MAnning, M. Whyers jnr, J. West 8; Drawn Pairs - P. O’Callaghan, P. Richardson 15 C. Jakobsen, S. Hoyles 25; Junior Skills - Adam Hodgson; Junior League - Lewis Pepperdine; Junior Pairs - Adam Hodgson & Nathan Dunnington; Juniors Triples - Nathan Dunnington, Kathryn Rockall, Lucy Allerton; Men’s Pairs - Graham Scarboro & Paul Flatters; Thursday Night League - Kingpower; Saturday Night League - Lynx.

Bowls awards Four Wood Singles winner Richard Vinter.

Bowls awards Friday Day League winner P. Markham.

Bowls awards Junior Pairs winners.

Bowls awards The Junior Triples winners.

